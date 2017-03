Istanbul/ BerlinAm Sonntag erneuerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Nazi-Vorwürfe an Deutschland. „Ihr seid Faschisten. Ihr mit Euren Nazi-Praktiken könnt so verärgert sein wie Ihr wollt“, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Seine Worte seien durch Fakten untermauert. „Seid Ihr nicht die, die die Hakenkreuze auf die Mauern unserer Moscheen gemalt habt? (...) Habt Ihr nicht unsere Moscheen in Brand gesetzt und zerstört? Können wir das Ereignis in Solingen (von 1993) ignorieren?“ Auch der NSU-Prozess sei noch immer nicht abgeschlossen, sondern werde hinausgezögert. Zuvor hatte Erdogan bereits erklärt, er erwäge eine Volksbefragung darüber, ob sein Land die Beitrittsgespräche mit der EU fortsetzen solle oder nicht. Zudem kochten die diplomatischen Spannungen der Türkei mit der Schweiz nach Anti-Erdogan-Protesten in Bern wieder hoch.

Die Bundesregierung reagierte zunächst nicht auf Erdogans neue Vorhaltungen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte indes kurz zuvor erklärt, Erdogans Rhetorik mache ihn „fassungslos“. „Sie zerstört in kurzer Zeit mutwillig, was über Jahre an Integration in Deutschland gewachsen ist“, sagte er der „Welt am Sonntag“ Die Reparatur der Schäden werde Jahre dauern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Nazi-Vergleiche der Regierung in Ankara wiederholt zurückgewiesen. Erdogan hat ihr persönlich Nazi-Methoden vorgeworfen. Zudem hat er erklärt, Deutschland unterstütze „gnadenlos“ den Terrorismus.