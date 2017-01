IstanbulTrotz widriger Umstände hat sich die türkische Wirtschaft nach Ansicht der Regierung voriges Jahr wacker geschlagen. Er rechne für 2016 mit einem Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund drei Prozent, sagte Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Freitag. 2015 hatte das BIP noch um knapp vier Prozent zugelegt. Die Wirtschaft zwischen Bosporus und Taurus leidet unter Verunsicherung nach dem Putschversuch im Sommer und zahlreichen Anschlägen wie etwa an Silvester in Istanbul. Das wichtige Tourismus-Geschäft ist deshalb eingebrochen. Zudem macht ihr eine steigende Inflation zu schaffen. Der Nachrichtenagentur Anadolu sagte Zeybekci, die derzeitige Inflationsrate von rund 8,5 Prozent hänge mit den Turbulenzen um den Wechselkurs zusammen und sei daher ein vorübergehendes Phänomen.