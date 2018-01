AnkaraDie USA wollen nach Angaben der Türkei die syrische Kurdenmiliz YPG nicht länger mit Waffen unterstützen. Der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump habe dies in einem Telefonat mit dem Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigt, teilte das türkische Präsidialamt am Samstag mit. Die Türkei hält die YPG für eine Terrorgruppe und eine Schwesterorganisation der verbotenen PKK, die in der Türkei seit drei Jahrzehnten für mehr Autonomie der Kurden kämpft. Am Freitag kündigte die Türkei an, ihre Offensive gegen die YPG in Nordsyrien auf das gesamte Grenzgebiet ausweiten zu wollen.