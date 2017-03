Madrid„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst“, versprach der französische Philosoph Voltaire. Vor sechs Jahren taten die Tunesier es ihm gleich: Als sich Ende 2010 ein Gemüsehändler aus Protest gegen Drangsalierung durch die Polizei verbrennt, regt sich im gesamten Land Widerstand. Der Funke der Revolution steckt zahlreiche Länder in Nordafrika an – doch allein in Tunesien hat sich nach den Unruhen tatsächlich die Demokratie als neue Staatsform durchgesetzt. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel, die heute nach Tunesien reist, ist das Land deshalb ein „Leuchtturm der Hoffnung“.

Allerdings ist die Demokratie in Tunesien keine ungetrübte Erfolgsgeschichte. Zwar gibt es inzwischen Presse- und Meinungsfreiheit sowie ein demokratisch gewähltes Parlament. Doch Wirtschaft hat unter den unsicheren Aussichten gelitten: Während sie in den zehn Jahren vor der Revolution im Schnitt um fünf Prozent pro Jahr zugelegt hat, waren es 2016 nur noch 1,3 Prozent. Die politische Freiheit hat offenbar auch dazu geführt, dass der Terrorismus sich in dem ehemaligen Polizeistaat ausbreiten konnte. Viele Tunesier fühlen sich heute in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher.