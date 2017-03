BudapestDie ungarische Spionageabwehr tut nach Ansicht eines ehemaligen Mitarbeiters des Amtes für Verfassungsschutz (AH) nichts gegen die Aktivitäten russischer Geheimdienste in Ungarn. „Fachlich begründete aktive Operationen durften wir nicht einleiten“, sagte der Ex-Geheimdienstler Ferenc Katrein am Dienstag in einem Interview des Nachrichtenportals index.hu. Dies sei so von der Politik angeordnet worden.

Ungarn ist seit 1999 Nato- und seit 2004 EU-Mitglied. Unter dem seit 2010 amtierenden rechts-konservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist es auf einen russlandfreundlichen Kurs eingeschwenkt. Die Staatsmedien übernehmen häufig die russische Sicht auf die Weltpolitik. Im Vorjahr wurde bekannt, dass Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU an Wehrsport-Übungen der Neonazi-Miliz Ungarische Nationale Front (MNA) teilgenommen hatten.