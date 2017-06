KabulDer Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ist zu einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Über den Kurznachrichtenkanal Twitter sagte er in der Nacht auf Mittwoch, er werde mit „Regierung und Menschen“ sprechen. Die UN stünden in dieser Zeit der Gewalt und des Leidens an der Seite Afghanistans.

Kabul hat vor kurzem die blutigste Woche seit dem Bürgerkrieg in den 1990er Jahren erlebt. Bei zwei großen Anschlägen sowie emotionalen Demonstrationen für mehr Sicherheit im Land waren rund 180 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt worden. Landesweit verschärft sich der Krieg mit den radikalislamischen Taliban.