New York/WashingtonUN-Generalsekretär António Guterres hat die USA vor plötzlichen Mittelkürzungen gewarnt und eine Finanzreform in Aussicht gestellt. „Abrupte Mittelkürzungen können zu spontanen Schritten zwingen, die den Erfolg längerfristiger Reformbemühungen untergraben“, sagte Guterres laut seinem Sprecher zu US-Präsident Donald Trumps Haushaltsvorschlag am Donnerstag. Guterres sei bereit zu Gesprächen, um die 193 Staaten zählende Weltorganisation effizienter zu machen.

Trump will unter anderem Zahlungen an UN-Klimaprogramme streichen, darunter für den im Pariser Klimaschutzabkommen verankerten Klimafonds für Entwicklungsländer. „Die UN geben in vielen Bereichen mehr Geld aus als sie sollten und belasten die Vereinigten Staaten in vielerlei Hinsicht finanziell stärker als andere Länder“, sagte Trumps UN-Botschafterin Nikki Haley. Trump hatte die UN zuvor als „Club, in dem Leute sich treffen, reden und eine gute Zeit haben“ kritisiert.