Bild vergrößern Überfüllte Schlauchboote werden immer wieder zur Todesfalle. dpa Bild:

Mindestens 74 tote Migranten sind am Dienstagmorgen an der Mittelmeerküste bei Tripolis gefunden worden. In der Nähe wurde ein beschädigtes Schlauchboot gefunden. Doch genaue Ursachen sind bislang unklar.