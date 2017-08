WashingtonDie USA wollen nach Worten von Außenminister Rex Tillerson die nordkoreanische Regierung nicht stürzen. „Wir streben keinen Regimewechsel an“, sagte Tillerson am Dienstag vor Reportern in seinem Ministerium in Washington.

Man wolle auch keinen Zusammenbruch der Regierung, eine beschleunigte Wiedervereinigung oder einen Grund, die Armee zu schicken. „Wir sind nicht Ihr Feind ... aber Sie stellen eine nicht hinnehmbare Gefahr dar, und wir müssen reagieren.“ Tillerson äußerte zugleich die Hoffnung, dass irgendwann ein Dialog möglich sein könnte.