WashingtonDie US-Botschaft in Berlin hat auf die Entschärfung des Einreisestopps von US-Präsident Donald Trump reagiert. Deutschen Staatsbürgern, die auch einen Pass der sieben betroffenen Länder besitzen, werden ab sofort von den US-Konsulaten wieder Visa erteilt. Das teilte die Botschaft am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit. Bis Dienstag hatte sie Doppelstaater aufgefordert, erst gar keinen Termin zu vereinbaren. Das Heimatschutzministerium in Washington hatte die Änderung bereits am Dienstag angekündigt. Von dem Einreisestopp sind Bürger der muslimisch geprägten Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen betroffen. Trump hatte seinen umstrittenen Erlass mit dem Schutz vor Terror begründet.