WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat die Suspendierung des Footballspielers Marshawn Lynch gefordert. Trump schrieb in einem Tweet am Montag, Lynch von den Oakland Raiders habe keinen Respekt für die US-Flagge gezeigt.

Lynch hatte vor dem Spiel gegen die New England Patriots in Mexiko-Stadt am Sonntag gesessen, während die amerikanische Hymne gespielt wurde. Während der mexikanischen Hymne stand er dann auf.