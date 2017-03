WashingtonNach einem Lob für den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders hat der Republikaner Steve King Kritik aus eigenen Reihen und von Demokraten geerntet. Der abscheuliche Rassismus von King habe keinen Platz in einer anständigen Gesellschaft und noch weniger im US-Kongress, sagte eine Sprecherin der Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, sagte am Montag, er widerspreche Kings Aussagen.

King hatte am Sonntag getwittert, dass Wilders verstehe, dass Kultur und Demografie das Schicksal seien. „Wir können unsere Zivilisation nicht mit den Babys von anderen wiederherstellen“, teilte er mit. Am Montag bekräftigte er seine Haltung in einem Fernsehinterview mit CNN. An Europa gewandt sagte er, dort müssten die Geburtenraten hoch gehen, sonst werde sich der Kontinent innerhalb eines halben Jahrhunderts verwandeln.