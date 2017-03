Die Chefin des Fed-Ablegers in Cleveland, Loretta Mester, dringt auf eine schnellere Gangart: „Ich habe in meiner Vorhersage derzeit mehr als drei Schritte vorgesehen, denn ich sehe die Wirtschaft etwas stärker“, sagte sie am Dienstag in Richmond im Bundesstaat Virginia. Auch ihr Kollege Charles Evans aus Chicago hatte jüngst vier Erhöhungen nicht ausgeschlossen.

In ihrer aktuellen Prognose haben die Währungshüter im Mittel drei Anhebungen für 2017 nach oben vorhergesagt. Den ersten Schritt haben sie im März getan und den Schlüsselsatz auf 0,75 bis 1,0 Prozent gehievt. Da praktisch Vollbeschäftigung herrscht und sich die Inflationsrate der angestrebten Marke von zwei Prozent nähert, spricht sich der Chef der Fed-Filiale Dallas, Robert Kaplan, für zwei weitere Erhöhungen aus. Im Reuters-Interview plädierte er zudem dafür, die in den zurückliegenden Krisenzeiten stark aufgeblähte Bilanz in naher Zukunft „schrittweise und behutsam abzubauen“. Sein Kollege Neel Kashkari aus Minneapolis will dieses Thema möglichst rasch angehen: „Je früher, desto besser.“