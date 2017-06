Der von Trump gefeuerte FBI-Chef hatte am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats ausgesagt und dabei auch zugegeben, dass er hinter einer Enthüllung über ein Gespräch zwischen ihm und dem Präsidenten steht. Comey erklärte, er habe einen Freund gebeten, einem Reporter eine Notiz über die Unterredung zuzuspielen, um so die Einsetzung eines Sonderermittlers zu erreichen. Comey hatte darin notiert, dass Trump ihn um die Einstellung der Ermittlung gegen den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe.

WashingtonNach der Aussage des Ex-FBI Chefs James Comey vor dem US-Senat scheint die Fehde um die Deutungshoheit gerade erst begonnen: Am Sonntag meldete sich US-Präsident Donald Trump erneut über Twitter zu Wort. Er bezeichnete Comey als „feige“ bezeichnet und unterstellt ihm, hinter weiteren Enthüllungen zu stehen. Er glaube, dass die Comey-Enthüllungen viel verbreiteter seien, „als man es jemals für möglich gehalten hätte“, schrieb Trump am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Er fügte hinzu: „Total illegal? Sehr „feige!“.

Comey untermauerte in der Anhörung Vorwürfe einer Einflussnahme des Präsidenten auf die Russland-Ermittlungen des FBI. Die Behörde untersucht Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland.

Unterdessen sorgte ein Bericht des "Guardian" für Aufsehen, nachdem der US-Präsident seinen geplanten Staatsbesuch aus Furcht vor Massenprotesten verschiebe. Die britische Regierung dementierte diese umgehend. Die Pläne hätten sich nicht geändert, erklärte das Büro von Premierministerin Theresa May am Sonntag. Zuvor hatte der "Guardian" unter Berufung auf einen Berater der britischen Regierung berichtet, Trump habe in einem Telefongespräch erklärt, er wolle so lange nicht ins Vereinigte Königreich kommen, bis die britische Bevölkerung seine Reise befürworte. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

May hatte Trump im Januar auch im Namen von Queen Elizabeth zu einem Staatsbesuch eingeladen. Ein Termin wurde bislang nicht genannt, in britischen Medien ist von Oktober die Rede. Nach dem Bekanntwerden der Einladung hatten 1,8 Millionen Briten mit einer Petition versucht, einen Besuch mit offiziellen Ehren zu verhindern, der auch ein Treffen mit Elizabeth beinhalten würde. Zur Begründung führen die Organisatoren an, dass dies "ihre Majestät die Königin in Verlegenheit bringen könnte".