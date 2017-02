WashingtonDas US-Präsidialamt hat am Freitag einen Bericht dementiert, wonach der massenhafte Einsatz der Nationalgarde gegen illegal im Land lebende Personen geplant sei. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ein Dokument aus der Regierung gemeldet, diese erwäge den Einsatz von bis zu 100.000 Nationalgardisten in elf Bundesstaaten, um Personen aufzugreifen, die sich illegal in den USA aufhielten.