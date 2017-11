In der Regel tauschen sich Verteidigerteams während größerer Ermittlungen untereinander aus - häufig wird die Kommunikation jedoch zurückgefahren, wenn ein Deal mit den Strafverfolgern angestrebt wird. Die „New York Times“ hatte zuerst von der Entscheidung berichtet. Anwälte Flynns kommentierte den Schritt zunächst nicht.

Flynn schied aus, weil er US-Vizepräsident Mike Pence über Kontakte in die Irre führte, die er zum russischen Botschafter in den USA , Sergej Kisljak, hatte, bevor Trump vereidigt wurde.

Seither steht Flynn immer wieder in der Kritik. Unter anderem kam ans Licht, dass er als Berater für einen türkischen Geschäftsmann tätig war, der wiederum Verbindungen zur Regierung in Ankara hatte. Seine Einnahmen durch die Dienste führte Flynn teilweise nicht in Dokumenten für das Weiße Haus auf.