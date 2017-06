WashingtonKalifornien will einige Folgen der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump unterlaufen. Am Montag werde die Regierung in Sacramento ankündigen, 20 Millionen Dollar für Kliniken und Einrichtungen zur Familienplanung bereitzustellen, teilte das Büro der Finanzbehörde des Bundesstaates mit. Kalifornien und mehr als ein Dutzend weitere von Demokraten regierte Staaten kämpfen gegen die von Trump und der republikanischen Mehrheit im US-Kongress beschlossenen Kürzungen im Gesundheitsbereich.