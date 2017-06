WashingtonUS-Verteidigungsminister Jim Mattis hat eine Lücke von 33 Milliarden Dollar in seinem Etat ausgemacht. Er habe dem Kongress eine Liste mit bislang nicht finanzierten Erfordernissen in Höhe dieser Summe für das kommende Haushaltsjahr vorgelegt, sagte Mattis am Dienstag vor dem Streitkräfteausschuss des Senats. Er kündigte zugleich an, dass das Pentagon voraussichtlich für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 eine Erhöhung des Etats um drei bis fünf Prozent anstreben werde.