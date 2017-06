Die USA wollen sich aus dem weltweiten Klimaschutzabkommen von Paris zurückziehen. Das gab US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington bekannt. Trump begründete die Kündigung des Weltklimavertrags mit den Kosten des Abkommens für die USA. Er erfülle mit dem Schritt ein Wahlkampfversprechen, wonach er die amerikanischen Arbeiter an erste Stelle setze. China dürfe nach dem Abkommen seine Emissionen bis 2030 weiter steigern, argumentierte er weiter.

Das Abkommen sei "unfair". Träten die USA nicht aus, drohten Arbeitsplatz- und Wohlstandsverluste für die amerikanische Bevölkerung. „Also ziehen wir uns zurück, aber wir werden neue Verhandlungen beginnen und sehen, ob wir einen Deal hinbekommen, der fair ist. Wenn uns das gelingt, ist das großartig. Wenn nicht, ist es auch Ok", sagte Trump. Die USA würden trotz des Austritts aus dem Pariser Vertrag das "sauberste Land der Erde" sein, verkündete er.