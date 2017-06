New YorkUN-Generalsekretär António Guterres will mit dem US-Kongress über die von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Kürzungen der Beiträge zum Budget der Vereinten Nationen sprechen. „Ich glaube, dass wenn sich die USA in vielen Aspekten aus der Außenpolitik zurückziehen, wird es sich nicht verhindern lassen, dass andere Akteure den freiwerdenden Platz übernehmen“, sagte Guterres am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. „Ich denke nicht, dass das gut ist für die Vereinigten Staaten und ich denke nicht, dass das gut ist für die Welt.“