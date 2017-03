KabulDer Konflikt in Afghanistan hat seit Anfang des Jahres weitere 38.110 Menschen in die Flucht getrieben. Mehr als die Hälfte von ihnen (57 Prozent) seien Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen (UN). Im Gesamtjahr 2016 hatten nach UN-Angaben mehr als 654.000 Zivilisten ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen.

In Afghanistan kämpfen Regierungstruppen gegen radikale Islamisten sowie rivalisierende Milizen untereinander. Vor 16 Jahren wurde dort das Taliban-Regime gestürzt.