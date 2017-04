Istanbul/AthenEinen Tag vor Ende der Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum im Ausland hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan verbleibende Wähler zur Stimmabgabe aufgefordert. „Ich rufe dem Ausland von Istanbul aus zu: Unterschätzt es nicht, geht ohne zu zögern an die Wahlurnen und stimmt ab“, sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlgroßveranstaltung in Istanbul.

Bisher gaben 39,3 Prozent der in Deutschland registrierten türkischen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Türkische Staatsbürger in der Bundesrepublik können seit dem 27. März und noch bis zu diesem Sonntag für oder gegen das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei stimmen. Auslandstürken machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Ausgang entscheidend sein. In Deutschland ist die Zahl der wahlberechtigten Auslandstürken mit mehr als 1,4 Millionen am höchsten.

In Griechenland hat am Samstag die Stimmabgabe für das Referendum am Ostersonntag (16. April) begonnen. Wahlberechtigt sind nach Angaben der türkischen diplomatischen Vertretung in Athen rund 9500 Menschen. Die Abstimmung startete um 9 Uhr und werde zwölf Stunden dauern. Auch am Sonntag kann bis 21 Uhr Ortszeit abgestimmt werden. Die Wahl verlaufe ruhig, teilte ein Sprecher der türkischen Botschaft in Athen weiter mit.