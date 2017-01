Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel im kommenden Monat nach Ankara fliegt, kommt sie in eine andere Türkei. Die neue Präsidialverfassung, die Erdogan eine unumschränkte Machtfülle verschaffen und seinen Platz an der Staatsspitze auf absehbare Zukunft sichern soll, ist zwar noch nicht in Kraft. Das letzte Wort haben im Frühjahr die Wähler in einer Volksabstimmung. Aber es gibt wenig Zweifel daran, dass die Mehrheit der Türken die Pläne ihres Präsidenten billigen wird.

Erdogan ist ein gewiefter Wahlkämpfer. Es gibt keinen Oppositionspolitiker, der es mit ihm aufnehmen könnte. Die türkischen Medien sind weitgehend gleichgeschaltet und dem Präsidenten zu Diensten. Die Kritiker sind eingeschüchtert oder sitzen hinter Gittern. Erdogan ist der starke Mann, nach dem sich gerade angesichts der Bedrohung durch den Terror und die Bürgerkriege in den Nachbarländern viele Türken sehnen.