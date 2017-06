Die Generalstaatsanwälte von Maryland und der US-Hauptstand Washington D.C. haben angekündigt, Präsident Donald Trump an diesem Montag anzuklagen. Das berichtet die „Washington Post“. Der Präsident habe auch nach seinem Einzug ins Weiße Haus noch Millionenzahlungen und Vorteile von fremden Regierungen angenommen und damit gegen die Anti-Korruptions-Regeln der Verfassung verstoßen.

Hintergrund ist, dass Trump wohl noch immer teilweise die Kontrolle über seinen Unternehmensnetzwerk ausübt und darum Zahlungen an diese Unternehmen als Überweisungen an ihn gewertet werden können. Konkret geht es um ein Hotel in der Hauptstadt, dessen Zimmer mehrfach von ausländischen Regierungsdelegationen gebucht wurden. So verlegte die Botschaft von Kuwait eine Veranstaltung vom Four Seasons ins Trump-Hotel. Gäste aus Saudi-Arabien übernachteten dort mehrfach. Der Botschafter von Georgien verbreitete via Twitter lobende Worte über das Hotel.