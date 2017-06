Bild vergrößern Die Trump-Regierung verkauft Waffen in Milliardenhöhe an Taiwan. Bild: AP

Waffenverkäufe in Milliardenhöhe an die Regierung in Taiwan hat das US-Außenministerium genehmigt. Unter anderem handelt es sich um Anti-Radar-Flugkörper und Torpedos. China wird das sicher nicht erfreuen.