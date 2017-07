Tel AvivIsraels Geheimdienst- und Transportminister Israel Katz will einen Inselhafen vor der Küste des Gazastreifens bauen. „Es geht erst einmal darum, einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen entgegenzuwirken und ihn der Welt gegenüber zu öffnen“, sagte sein Berater Arye Shalicar am Freitag – „und einen weiteren Krieg mit Israel zu verhindern.“ Es gibt allerdings bisher keinen Kabinettsbeschluss für das Projekt. Eine Umsetzung scheitert auch an Verteidigungsminister Avigdor Lieberman.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat 2007 die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Israel und Ägypten haben eine Blockade über das Küstengebiet verhängt. Die EU, die USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.