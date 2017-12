Seoul Bei seinem ersten Staatsbesuch in China will Südkoreas Präsident Moon Jae In in dieser Woche das gegenseitige Vertrauen beider Nachbarländer stärken. Ein Streit wegen der Stationierung eines neuen US-Raketenabwehrsystems in Südkorea hatte die Beziehungen monatelang belastet. Die Wiederherstellung des Vertrauens habe bei seinem Besuch Vorrang, sagte Moon in einem Interview des staatlichen chinesischen Senders CCTV, das am Montagabend ausgestrahlt wurde.

Moon wird am Mittwoch für vier Tage nach China reisen. Bei seinem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag stehen neben den bilateralen Beziehungen auch der Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm sowie Handelsfragen im Mittelpunkt.