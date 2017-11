PekingChina hat vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump sein Vorgehen in der Nordkorea-Krise verteidigt. Die Regierung in Peking habe alles getan, was möglich sei, um die Probleme auf der koreanischen Halbinsel zu lösen, sagte Vize-Außenminister Zheng Zeguang am Freitag. Chinas Präsident Xi Jinping werde mit Trump über das Thema sprechen. Beide Länder hätten ein gemeinsames Interesse an Frieden und Stabilität auf der Halbinsel.