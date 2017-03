WashingtonDer ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin hat vor einem Unterausschuss des US-Senats die Sanktionen gegen Russland im Zuge des Krimkonflikts bekräftigt. Das russische Vorgehen gegen die Ukraine könne mit einem Wort, „Krieg“, erklärt werden, sagte Klimkin am Dienstag. Er forderte den Kongress auf, die Ukraine weiterhin mit Geld für Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verteidigungsmittel, zu unterstützen. Die Ukraine sei an der „Frontlinie“.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Weiße Haus die Ausgaben für Auslandshilfen und Diplomatie stark einschränken will: Tillerson stimmte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zu, seinen Haushalt in den kommenden drei Jahren um 37 Prozent zu kürzen.