Washington/ BerlinDer IWF hat den großen Industrie- und Schwellenländern Fortschritte bei der Schaffung eines kräftigeren, nachhaltigen und ausgewogenen Wachstums bescheinigt. Allerdings bleibe noch Luft nach oben, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu den 20 wichtigsten Staaten dieses Bereichs (G20).

Es sei gelungen, das Wachstum zu verstärken und zu beschleunigen, hieß es. Es blieben aber viele Baustellen, etwa eine ungenügende Nachfrage in etlichen Industrieländern. Auch sei das Wachstum noch nicht dauerhaft abgesichert, was sich in oftmals nur geringen Fortschritten bei der Produktivität zeige. Auch hohe Ungleichgewichte seien ein Risiko. Die bisherigen Bemühungen um mehr Ausgewogenheit in der Weltwirtschaft seien „unvollständig“. Das drücke sich in anhaltend übermäßigen Defiziten und Überschüssen im Außenhandel aus, wie auch in nach wie vor hohen staatlichen und privaten Verschuldungen in vielen G20-Ländern.