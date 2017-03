SofiaIn Bulgarien hat die pro-europäische Mitte-Rechts-Partei Gerb die Parlamentswahl gewonnen. Sie kommt nach der Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen auf knapp 33 Prozent, wie aus Daten der Wahlkommission am Montag hervorging. Dahinter folgt die sozialistische BSP, die bei dem Votum am Sonntag demnach knapp 27 Prozent der Stimmen erhielt. Sie will die Bindung zu Russland stärken. Die nationalistischen Vereinten Patrioten lagen etwas über neun Prozent. Damit blieb der Weg zur Regierungsbildung unklar. Es war die dritte Parlamentswahl in Bulgarien binnen vier Jahren. Derzeit wird der ärmste EU-Staat von einer Übergangsregierung geführt.