ParisDer von einer Affäre belastete französische Präsidentschaftskandidat François Fillon sieht sich auf der politischen Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihr Konzept stimme mit seinem überein, sagte der Konservative am Montag in Paris. Er selbst tritt mit einem wirtschaftsliberalen Programm an: Abschaffung der Regelarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche oder Abbau von 500.000 Jobs im öffentlichen Dienst.

Mit dem Blick auf den ankündigten Besuch seines Konkurrenten Emmauel Macron an diesem Donnerstag bei Merkel sagte der Ex-Premier: „Es ist völlig normal, dass die deutsche Kanzlerin Präsidentschaftskandidaten trifft.“ Er fügte hinzu: „Aber ich weiß, was sie denkt, ich weiß, auf welcher Seite ihr Herz schlägt, ich kenne ihr wirtschaftliches und politisches Konzept – es stimmt mit meinem überein.“