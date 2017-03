Ankara, IstambulDer türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat die niederländische Regierung aufgefordert, ihn nicht an seinem geplanten Auftritt vor Landsleuten in Rotterdam zu hindern. Vor seiner Abreise am Samstag sagte er dem türkischen Fernsehsender CNN Türk: „Falls die Niederlande meine Flugerlaubnis zurückziehen, werden unsere Sanktionen gegen die Niederlande schwer sein.“

Am Freitag hatte Cavusoglu bereits nach einem Telefonat mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders erklärt, er werde „trotz aller Hürden und trotz all der rassistischen Reden“ am Samstag nach Rotterdam reisen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte zuvor erklärt, seine Regierung habe der Türkei überdeutlich zu verstehen gegeben, dass die Entsendung von Vertretern zu Kundgebungen in die Niederlande unerwünscht sei.

Der Cavusoglu-Auftritt kurz vor der Parlamentswahl in den Niederlanden am kommenden Mittwoch ist besonders heikel. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat die Regierung aufgefordert, türkische Minister zur unerwünschten Person zu erklären und bis nach der Wahl aus dem Land zu verbannen. Regierungsvertreter haben jedoch erklärt, sie könnten Cavusoglu kaum an einem privaten Besuch hindern.