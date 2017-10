BrüsselPortugal kann auf EU-Hilfe nach den verheerenden Waldbränden im Zentrum des Landes rechnen. Beim EU-Gipfel in Brüssel sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem portugiesischen Premierminister António Costa am Donnerstag jegliche Unterstützung zu. Gleiches gelte für das ebenfalls betroffene Spanien. „Ich habe den beiden Ländern angeboten, sämtliche Instrumente der Solidarität in Gang zu setzen, die zu unserer Verfügung stehen“, sagte Juncker.

Außerdem wolle die Brüsseler Behörde einen Vorschlag ausarbeiten, wie künftig Hilfe schneller in Gang gebracht werden könne. „Wir haben gesehen, dass wir nicht schnell genug sind.“ Das Feuer habe am Sonntag begonnen, das erste Löschflugzeug aus Italien sei erst am Mittwoch in Portugal eingetroffen.