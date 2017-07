WashingtonDie US-Regierung bereitet aus Unzufriedenheit mit Chinas Einwirken auf Nordkorea Regierungskreisen zufolge neue Sanktionen gegen die Volksrepublik vor. Binnen weniger Wochen könnten neue Strafmaßnahmen gegen kleinere chinesische Banken und andere Firmen verhängt werden, die mit dem abgeschotteten Land Geschäfte machten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag in Washington. Wann die Sanktionen erlassen würden und wie umfangreich sie ausfielen, hänge davon ab, wie stark China bei einem hochrangigen Wirtschaftstreffen beider Länder kommenden Mittwoch in den USA auf die Forderungen nach mehr Druck auf Nordkorea eingehe. "Der Präsident verliert die Geduld mit China", sagte ein Regierungsvertreter. Das Präsidialamt lehnte jeden Kommentar zu dem Thema ab.

AuchBundeskanzlerin Angela Merkel forderte ein härteres Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen Nordkorea. "Das Regime in Pjöngjang treibt sein völkerrechtswidriges Raketen- und Nuklearprogramm weiter voran", kritisierte Merkel am Donnerstag beim Empfang für das diplomatische Korps in Meseberg. "Der jüngste Test ist eine weitere Provokation und eine ernsthafte Bedrohung des Friedens in der Region und weit darüber hinaus", sagte die Kanzlerin. Nordkorea hatte vergangene Woche eine Langstreckenrakete getestet, die auch die USA erreichen kann. Das "aggressive Verhalten" Nordkoreas bereite vielen Staaten große Sorgen. "Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht, fest zusammenzustehen und den Druck auf Nordkorea zu erhöhen", forderte Merkel.