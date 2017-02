ShanghaiChina bezieht bis zum Jahresende keine Kohle mehr aus Nordkorea. Wie das chinesische Wirtschaftsministerium am Samstag ankündigte, sollen mit der Sperre Sanktionen der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Damit geht dem fast vollständig isolierten Land eine wichtige Einnahmequelle verloren. Nordkorea war vergangenes Jahr Chinas viertgrößter Kohle-Lieferant. Die südkoreanische Agentur Yonhap hatte bereits vergangene Woche berichtet, dass am Hafen der chinesischen Stadt Wenzhou eine Kohlelieferung aus Nordkorea im Wert von rund einer Million Dollar abgewiesen worden sei. Unmittelbar zuvor hatte die Regierung in Pjöngjang erneut eine Rakete getestet.