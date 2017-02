MossulNach der Eroberung des Flughafens von Mossul sind regierungstreue Kräfte am Samstag weiter in den von IS-Milizen gehaltenen Westen der nordirakischen Stadt vorgedrungen. Soldaten seien in mehrere Wohngebiete im Süden eingerückt und stünden weniger als drei Kilometer vor der Moschee in der Altstadt, sagten Befehlshaber der von den USA unterstützen Regierungskräfte. In dieser Moschee hatte IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi 2014 einen islamischen Gottesstaat ausgerufen. Rund Tausend Zivilisten, überwiegend Frauen und Kinder, passierten am Samstag die Frontlinie im Südwesten der Stadt und brachten sich in Sicherheit. Der Flughafen war am Donnerstag erobert worden.