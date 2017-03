BerlinVor dem europäischen Gipfel am Donnerstag in Brüssel rechnet die EU-Kommission mit einer Bestätigung von Donald Tusk als Ratspräsident. „Das Ergebnis wird eine sehr klare Sprache sprechen“, hieß es am Mittwoch aus Kommissionskreisen in Berlin. Die Personalie soll gleich zum Auftakt des zweitägigen Gipfels am Donnerstagnachmittag behandelt werden.