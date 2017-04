von Serdar Somuncu

Am Sonntag entscheiden die Türken über die Änderung der Verfassung zugunsten von mehr Macht für Staatspräsident Erdogan. Kritiker befürchten den Anfang einer schleichenden Diktatur. Wie steht es wirklich um die Demokratie in der Türkei und was könnten die Folgen des Referendums für uns bedeuten?

Heutzutage wird schnell geurteilt, wenn es um die Dinge geht, über die man gerade spricht. Trump ist gefährlich, die AfD populistisch und Erdogan ein Despot. Aber kann man seine Vorbehalte wirklich mit Argumenten stützen und warum, wenn nicht, halten sich diese so lange? Liegt es vielleicht sogar im Interesse einer bestimmten Schicht von Meinungsmachern, diese aufrecht zu erhalten - und was bringt es, wenn man sich die Mühe macht, zu recherchieren, wie es wirklich um die Dinge steht? Mittlerweile ist politische Berichterstattung ein schnelllebiges Geschäft, in dem es vor allem darum geht, möglichst prägnant und aufmerksamkeitswirksam seine Thesen auf den Punkt zu bringen. Meistens erreicht man damit diejenigen, um die es geht, an der Oberfläche ihres Interesses und genauso oft scheitern die wirklichen Aufgaben, die man hat, um eine gerechte und angemessene Debatte zu führen daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne des internetverwöhnten Lesers nicht ausreicht, um in die Tiefe zu gehen.

Anzeige

Im Falle Recep Tayyip Erdogans hat sich diese Tatsache zu einem Dilemma entwickelt, denn niemand ist mittlerweile wirklich dazu in der Lage, die Situation in der Türkei affektfrei zu beurteilen. Auf der einen Seite stehen seine fanatisierten Anhänger, die jede Kritik als Angriff auf ihren vaterländischen Stolz betrachten, auf der anderen Seite stehen die Kritiker, die oft in ihrem Bemühen zur Wahrung der demokratischen Grundfesten der Türkei über das Ziel hinaus schießen und Zerrbilder bemühen, um ihren Warnungen Nachdruck zu verleihen.

Zum Autor Serdar Somuncu Serdar Somuncu ist Kabarettist, Buchautor und Schauspieler. Der 48-Jährige tritt unter anderem regelmäßig in der ,,heute-show" des ZDF auf.

Wo also steht die Türkei zur Zeit wirklich, was bedeutete es, wenn das Referendum zu Gunsten Erdogans ausgeht und haben wir hier in Deutschland überhaupt die Möglichkeit, in angemessener Form darüber zu urteilen? Vor allem aber auch die Frage danach, wie sich diese inneren türkischen Konflikte mittlerweile nach Deutschland verlagern und wie wir in Deutschland uns davor schützen wollen, in Zukunft nicht Teil eines unsichtbaren Bürgerkriegs zu werden, sind gerade jetzt im Augenblick dringender denn je zu beantworten und es wird schon in absehbarer Zeit erforderlich sein, sich eingehendere Gedanken über die türkische Innenpolitik gemacht zu haben, wenn man die Auswirkungen und Absichten ihrer Außenpolitik verstehen will.