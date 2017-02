Dem „Spiegel“ zufolge schickte Frank einen Brief an die Justizminister der Länder, in dem er von den Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft spricht. Frank bitte, Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung der Bundesanwaltschaft zu entsenden.

Frank sagte, die meisten der über 200 Verfahren gegen Islamisten stünden im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien und dem Irak. Anfang 2014 seien es nur fünf Verfahren mit Verbindungen in diese Region gewesen. Ermittelt werde zudem gegen Angehörige der Taliban, die sich in Deutschland aufhielten. Auch gehe es um Deutsche, die in Afrika für Terrorgruppen etwa in Somalia kämpften.