ARCHIV - Der Spitzenkandidat der Partei Alternative für Deutschland (AfD) für die Landtagswahl in Brandenburg, Alexander Gauland (l), und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, Björn Höcke, geben am 15.09.2014 in Berlin eine Pressekonferenz. (Zu dpa «Höcke: Sehe Parteiausschlussverfahren gelassen entgegen» vom 13.02.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++