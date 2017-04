BerlinVor dem AfD-Bundesparteitag in Köln sondieren die Gegner von Parteichefin Frauke Petry laut „Spiegel“, wie sie eine alleinige Spitzenkandidatur der Vorsitzenden für die Bundestagswahl verhindern können. Dies sei bei einem geheimen Treffen am vergangenen Montag in Goslar ausgelotet worden, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Es sei darum gegangen, ein Spitzenteam um den rechtskonservativen Parteivize Alexander Gauland aus Brandenburg und die junge, liberalere Ökonomin Alice Weidel aus Baden-Württemberg zu bilden.