Düsseldorf Besitzer illegaler Waffen können diese seit Donnerstag straffrei abgeben. „Ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger so vernünftig sind, diese Möglichkeit zu nutzen“, sagte der neue NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag auf Anfrage. Die Amnestie gilt bundesweit für ein Jahr und läuft am 6. Juli 2018 aus.

Die Regelung war am Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und trat damit am Donnerstag in Kraft. In Nordrhein-Westfalen nehmen die Polizeibehörden die Waffen entgegen.