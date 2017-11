In der SPD-Zentrale in Berlin beriet eine Spitzenrunde seit dem späten Nachmittag, ob und wie die SPD nach dem Abbruch der Regierungssondierungen von Union, FDP und Grünen die Bildung einer Bundesregierung unterstützen soll. Auch nach fast fünf Stunden Beratungen dauerte das Treffen am Abend noch an. Neben Schulz und Nahles nahmen daran die engere Parteiführung und die Ministerpräsidenten der SPD teil.