BerlinDie AfD-Politikerin Beatrix von Storch will den Verkauf eines kritischen Buches über die Partei wegen einer Passage über sich selbst stoppen. „Angst für Deutschland“ war am 1. März im Droemer Verlag erschienen. Die „Spiegel“-Redakteurin Melanie Amann beschreibt darin die verschiedenen Strömungen der AfD und ihre wichtigsten Persönlichkeiten. Wie die Verlagsgruppe Droemer Knaur am Dienstag berichtete, stößt sich die stellvertretende Parteivorsitzende von Storch an einem Satz, in dem es über sie heißt: „Wird es doch einmal eng für sie, wie im Streit um den Schießbefehl auf Frauen mit Kindern an der Grenze, dann ist sie eben ,mit der Maus abgerutscht'“.