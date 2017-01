BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel reist heute (Samstag) zu seinem ersten Auslandsbesuch im neuen Amt nach Paris. Dort trifft er sich mit seinem Kollegen Jean-Marc Ayrault. Bei dem Gespräch dürfte es darum gehen, die gemeinsame Politik der beiden engsten EU-Partner gegenüber den USA und Russland abzustimmen. Der neue US-Präsident Donald Trump hat eine Annäherung an Russland angekündigt, was in den meisten europäischen Staaten angesichts des russischen Vorgehens in der Ukraine mit Argwohn beobachtet wird. Auch die EU selbst dürfte Thema der Gespräche sein. Gabriel kündigte bei seiner Amtseinführung an, er werde sich für Europa starkmachen.