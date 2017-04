BerlinDie Regierung hat mit ihrem umstrittenen Armuts- und Reichtumsbericht wenige Monate vor der Bundestagswahl die Debatte über soziale Gerechtigkeit befeuert. „Der Bericht zeigt uns, dass es eine verfestigte Ungleichheit bei den Vermögen gibt“, zog Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Mittwoch ein Fazit der Studie, die zuvor vom Bundeskabinett beschlossen worden war. Für bedenklich hält sie die massiven Lohnunterschiede in Deutschland. Sie forderte daher „einen Pakt für anständige Löhne“. Sozialverbände und die Opposition warfen der Regierung Schönfärberei und das Fehlen eines Konzepts gegen soziale Ungleichheit vor.

Nahles nannte den Bericht im Deutschlandfunk „einen wichtigen Faktencheck zum Thema Armut und Reichtum“. Mit dem Wahlkampf, in dem die SPD auf das Thema soziale Gerechtigkeit setzt, habe der Report nichts zu tun, versicherte sie. Formulierungen des Berichts wurden auch innerhalb der Regierung lange diskutiert. So war die Frage umstritten, ob Menschen mit mehr Geld größeren Einfluss auf die Politik hätten. In der Endfassung gibt es dazu keine abschließende Aussage.