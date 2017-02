Die höchsten Ausgaben pro Schüler und Jahr hatten 2014 die Stadtstaaten Berlin und Hamburg (je 8.500 Euro), vor Thüringen (8.300), Bayern und Sachsen-Anhalt (je 7.600). Am niedrigsten war die Summe in Schleswig-Holstein (5.800 Euro) und Nordrhein-Westfalen (5.900).

WiesbadenDie Ausbildung jedes Schülers in Deutschland kostet die öffentlichen Haushalte nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (aus dem Jahr 2014) im Schnitt 6.700 Euro pro Jahr. Das waren rund 300 Euro mehr als im Jahr zuvor, wie die Wiesbadener Behörde am Mittwoch mitteilte. 2005 lag die Durchschnittssumme noch bei 4.900 Euro.

Deutliche Unterschiede gab es auch bei den Schularten. So betrugen die Ausgaben an beruflichen Schulen im Schnitt 4.600 Euro, an den allgemeinbildenden Schulen dagegen 7.400 Euro. Zudem wurden für Grundschüler durchschnittlich 5.900 Euro ausgegeben, für Gymnasiasten 7.800 Euro.