Mit Krebsmitteln verdienen die Hersteller derzeit mehr als mit den meisten anderen Medikamenten: Fünf der zehn Arzneimittel mit der aktuell größten Umsatzsteigerung werden bei der Behandlung von Tumorerkrankungen eingesetzt. Das wäre nicht bedenklich, wenn die Zahl der Krebserkrankungen zumindest ähnlich stark zugenommen hätte wie die Kassenausgaben. Das ist aber nicht der Fall. Nur acht Prozentpunkte des Ausgabenanstiegs von 40 Prozent lassen sich dadurch erklären, dass im alternden Deutschland auch die Zahl der Krebserkrankungen zunimmt.

Für den Rest des Preisanstiegs gibt es nur eine Erklärung: Die Preispolitik der Konzerne, ist der Vorstandschef der Barmer, Christoph Straub überzeugt. Ziel der Pharmahersteller ist der maximale Umsatz, unser Ziel ist im Interesse der Patienten und Beitragszahler ein realistisches Preis-Leistungsverhältnis. Auch bei onkologischen Arzneimitteln, so segensreich viele von ihnen wirken, sind faire Preise wichtig“, sagte Straub bei der Präsentation des Reports heute in Berlin.

Seine Forderung: Um die Krankenkassen vor überhöhten Preisen zu schützen, sollten neue Medikamente nach fünf Jahren auf ihren Nutzen überprüft werden. Auf Basis dieser Prüfung sollten dann neue Preise ausgehandelt werden, so Straub.

Die Arzneimittelhersteller wollen indes von überhöhten Preisen nichts wissen. Es sei zynisch, die positive therapeutische Entwicklung und längeres Überleben von Patienten als Kostenrisiko darzustellen, so die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) Birgit Fischer. „Obwohl Krebserkrankungen zu den häufigsten chronischen Krankheiten zählen und immer noch die zweithäufigste Todesursache sind, stehen Krebsmedikamente nur für rund 13 Prozent der Arzneimittelausgaben der Krankenkassen“, sagt Fischer. Zudem liege Deutschland beim durchschnittlichen Preisniveau für neue Medikamente im europäischen Mittelfeld. Und das gelte auch für neue Krebsmedikamente, so VFA-Geschäftsführerin.

Der Barmer-Report kommt allerdings zu anderen Ergebnissen. Die Autoren der Studie haben die Kosten von 31 onkologischen Arzneimitteln in Europa, Australien und Neuseeland verglichen. Demnach ist Deutschland führend. Bei 90 Prozent der Medikamente (28 von 31) würden die Preise in der Bundesrepublik über dem Mittelwert liegen. Acht der 31 Krebsmedikamente kosteten in Deutschland sogar am meisten.

Zudem steigen die Preise für Krebsmedikamente in Deutschland schon seit Jahren. Hätten die Arzneimittelkosten für eine typische Chemotherapie in der ersten Therapiephase in den neunziger Jahren umgerechnet noch bei wenigen Tausend Euro gelegen, so seien es zehn Jahre später einige Zehntausend Euro gewesen. Heute erreichten die Kosten in vielen Fällen eine Größenordnung von Hunderttausend Euro und mehr. Die Therapiekosten zur medikamentösen Behandlung von Patienten mit Hautkrebs hätten sich beispielsweise in fünf Jahren fast verachtfacht.

Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft kritisiert schon seit Jahren, dass sich solche Kostensteigerungen nicht immer mit dem Nutzen der Medikamente rechtfertigen lassen. Und auch hierzu finden sich im Barmer-Report Indizien, die diese Kritik stützen. So kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Unternehmen neue Krebsmittel bei der europäischen Zulassungsbehörde immer häufiger als so genannte Orphan Drugs anmelden, also als Medikamente gegen seltene Krankheiten. Das lässt sich bei Onkologika leicht begründen, da sie häufig nur für bestimmte Ausprägungen einer Krebserkrankung oder ein bestimmtes Stadium der Erkrankung in Frage kommen.



Weniger Belege über Nutzen und Sicherheit



Die Zulassung als Orphan Drug bietet den Unternehmen wichtige Vorteile: So müssen weniger Belege über Nutzen und Sicherheit der Arzneimittel eingereicht werden, als bei einer normalen Zulassen. Zugleich müssen die Konzerne für die Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen keine Nutzenbewertung vorlegen. Für andere Mittel ist das zwingend vorgeschrieben, bei Orphan Drugs wird allerdings automatisch angenommen, dass diese Mittel besser sind als ältere Präparate. Die Unternehmen können so leichter hohe Preise auch auf Dauer durchsetzen.

Laut Barmer-Report waren 2015 bereits ein Drittel der neu eingeführten Arzneimittel Orphan Drugs. Dabei erreichten Orphan Drugs bei nur kleinen Verordnungsmengen von 9,8 Millionen Tagesdosierungen ein Umsatzvolumen von 1,38 Milliarden Euro. „Die

Pharmafirmen haben offenbar ein großes Interesse daran, Krebsmittel als Orphan Drugs zuzulassen“, so Studienautor Daniel Grandt vom Klinikum Saarbrücken.

Grandt äußert starke Zweifel daran, dass dies im Interesse der Patienten sei. Er sieht die Gefahr, dass immer mehr Mittel zum Einsatz kommen, deren therapeutischer Nutzen zumindest unsicher ist. So seien bei jedem dritten Mittel gegen seltene Erkrankungen zum Zeitpunkt der Zulassung weniger als 100 Patienten untersucht worden. So genannte randomisierte Vergleichsstudien fehlten meist. Dabei werden die Patienten für die Wirksamkeitstests nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um Manipulationen durch den Aufraggeber der Studien zu vermeiden. Die bei der normalen Zulassung geforderten klinischen Studien gebe es oft auch zehn Jahre später noch nicht, kritisiert Grandt.

Die Barmer fordert daher im Interesse der Patientensicherheit, dass auch Orphan Drugs einer Nutzenbewertung im ersten Jahr nach der Zulassung unterzogen werden müssen. „Alle Patientinnen und Patienten haben ein Recht darauf, zu erfahren, welche Risiken eine Orphan Drug hat“, betonte Grandt.

Ein weiteres Problem für die Krankenkassen bei der Krebstherapie ist, dass erhebliche Mengen der Medikamente von den Krankenkassen bezahlt werden müssen, obwohl sie gar nicht zum Einsatz kommen. Gemeint sind Restmengen, die bei der Herstellung der auf den einzelnen Erkrankten zugeschnitten Chemotherapie in Spezialapotheken anfallen. Hier werden mehrere Präparate gemischt. Der Teil der zum Einsatz kommenden Mittel, der bei der Herstellung der individuellen Chemotherapie-Dosis übrig bleibt, muss als „Verwurf“ vernichtet werden. Allein bei den Barmer-Versicherten hätten im Jahr 2015 zehn Millionen Euro für ungenutzt weggeworfene Arzneimittel ausgegeben werden müssen. „Offenbar versuchen einige Pharmafirmen über Verwürfe ihren Gewinn zu maximieren, indem sie praxistaugliche Packungsgrößen mit Einzeldosierungen vom Markt nehmen und durch größere Packungen ersetzen.“

Der Verband der Forschenden Hersteller hat kein Verständnis für die Kritik. Chefin Birgit Fischer: „Insbesondere die Krankenkassen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob es verantwortungsbewusst ist, bei jedem Innovationsschub den Untergang der gesetzlichen Krankenversicherung heraufzubeschwören.“