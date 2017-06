BerlinNach vielen Liedern, dem Kyrie, nach Unmengen von Weihrauch und einem Gleichnis aus dem Evangelium geht es plötzlich um ganz weltliche Dinge in der Berliner Hedwigs-Kathedrale. Auch in der Familie von Helmut Kohl hätten alle eben ein ganz eigenes Bild von ihm, sagt Priester Karl Jüsten am Dienstagmorgen. „Wir Außenstehenden sollten uns bei der Bewertung dieser unterschiedlichen Sichtweisen zurückhalten.“ Er redet von dem erbitterten Familienstreit zwischen der Witwe Maike Kohl-Richter und Kohls Sohn Walter. Er findet Worte zu dem sprachlos machenden Trauerspiel von Oggersheim.

Die Unionsfraktion im Bundestag hat am Dienstag zu einer Totenmesse für den Altkanzler geladen. Denn viele Abgeordnete wollten sich kirchlich von Kohl in der Stadt der Wiedervereinigung verabschieden. Kohl, 16 Jahre Kanzler und 25 Jahre CDU-Vorsitzender, war am 16. Juni mit 87 Jahren gestorben. Am 1. Juli ist ein europäischer Trauerakt in Straßburg geplant. Beigesetzt werden soll er in Speyer. Einen Staatsakt in Berlin, wie ihn sich Sohn Walter für seinen Vater wünscht, wird es nicht geben.